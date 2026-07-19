A che ora inizia la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina: orario

A che ora inizia la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina in programma stasera, domenica 19 luglio 2026? La partita avrà inizio alle ore 21 (italiane), ma il collegamento su Rai 1 inizierà alle ore 19,30 con la cerimonia di chiusura a cui seguirà il TG1 e, alle 20,30, il collegamento pre-partita.

Durata

Ma quanto dura (durata) la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina? La partita avrà una durata di 90 minuti (120 in caso di tempi supplementari) più recupero. Previste due pause (una per tempo) per idratarsi e un intervallo più lungo del solito: 30 minuti, invece dei soliti 15. Perché? Per permettere la messa in scena dell’evento musicale organizzato dalla FIFA. La durata complessiva quindi sarà variabile. La messa in onda su Rai 1 è prevista dalle ore 20,30.

Streaming e tv

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina in diretta tv e live streaming? La partita tra Spagna e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Spagna Argentina sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.