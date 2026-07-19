Spagna Argentina streaming e diretta tv: dove vedere la finale dei Mondiali 2026

SPAGNA ARGENTINA STREAMING TV – Oggi, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Spagna e Argentina scendono in campo a New York (Stati Uniti) per la finale dei Mondiali di calcio 2026. L’ultimo atto. Dove vedere Spagna Argentina in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Spagna e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Spagna Argentina streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Spagna Argentina sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Spagna e Argentina, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martínez; Molina, L. Martínez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernández, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.