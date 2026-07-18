Francia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la finale per il 3-4 posto dei Mondiali 2026

FRANCIA INGHILTERRA STREAMING TV – Oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 23 (ora italiana) Francia e Inghilterra scendono in campo a Miami (Stati Uniti) per la finale 3-4 posto dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Inghilterra in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Francia e Inghilterra sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Inghilterra streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Inghilterra sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Inghilterra, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Francia (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Reece James, Stones, Guehi, Djed Spence, Rice, Elliot Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane