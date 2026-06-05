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Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 streaming e diretta tv: dove vederlo

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di Marco Nepi
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Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 streaming e diretta tv: dove vederlo

Oggi, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18.30 viene svelato il calendario della Serie A 2026-2027. Una nuova stagione di grande calcio sta per iniziare. Sarà sempre l’Inter, campione in carica, la squadra da battere? Il massimo campionato incomincerà il weekend del 23 agosto, mentre le ultime partite si giocheranno domenica 30 maggio 2027. In tutto 38 giornate avvincenti e ricche di gol. Il sorteggio del calendario della prossima serie A in programma oggi alle 18.30 avverrà al Teatro Regio di Parma nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming.

In tv

La stesura del calendario della Serie A 2026 2027 sarà seguito dai principali canali sportivi come Sky Sport 24, ma anche Mediaset e Sportitalia.

Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 streaming live

Il sorteggio, prodotto interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, social e sito internet) e su “Radio Tv Serie A”. Gli abbonati a DAZN, Sky e NOW potranno allo stesso modo vivere la serata del calendario live, con approfondimenti e interviste. La trasmissione sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Saranno presenti il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e tanti altri dirigenti del campionato. A Parma ci saranno anche gli ambasciatori della Lega Serie A, ovvero Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno le giornate in presa diretta. Ricordiamo che anche quest’anno tutta la Serie A sarà trasmessa da DAZN, mentre Sky trasmetterà tre partite a turno.

Le date

Ma quali sono le date del prossimo campionato di Serie A? L’inizio della stagione sarà nel weekend del 22-23 agosto. Il campionato di serie A si concluderà il 30 maggio 2027. Ecco tutte le date principali.

  • Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026
  • Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 – mercoledì 6 gennaio 2027
  • Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026
  • Soste per le Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 – domenica 15 novembre 2026 – domenica 28 marzo 2027
  • Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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