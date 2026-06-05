Agassi duro con Sinner: “Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo, non ci possono essere scuse”

Andre Agassi durissimo contro Jannik Sinner. L’ex numero uno del mondo boccia senza appello il tennista italiano dopo l’eliminazione al Roland Garros in seguito alla sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, arrivata dopo un improvviso crollo fisico. In un’intervista all’emittente americana Tnt, Agassi ha dichiarato: “L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo, io avevo un orologio fisico: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore e 10. Credo che questo succeda per ogni giocatore. Sinner un anno fa ha giocato la finale qui, è stato in campo per 5 ore e mezza. Quest’anno per il caldo ha ceduto dopo solo un’ora e 45 minuti: c’è una differenza enorme tra essere in forma e essere preparati, e lui evidentemente non lo era”.

L’ex tennista punta il dito contro la preparazione dell’attuale numero 1 al mondo: “È evidente che ci sia stato uno sbaglio durante la preparazione e Jannik deve fare qualcosa per rimediare. Non dico che Sinner non lavori abbastanza sodo, ma oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico, ci sono medici e figure di ogni tipo. Io non posso sapere quello che è successo, magari è stato un problema di idratazione, ma per quello ti devi preparare anche prima. Quando andava in Australia a giocare al meglio dei cinque set bevevo anche 10-12 litri d’acqua nelle 24 ore precedenti al match. In questo momento metterei in discussione quello che assume e se lo sta facendo correttamente. Deve capire cosa bisogna cambiare, magari deve inserire qualche altra persona, magari è una questione legata all’idratazione. È il miglior giocatore del mondo in questo momento, so che può giocare per 5 ore e mezza. Non può andare a sbattere contro un muro dopo 1 ora e 45, non ci sono scuse”.