Napoli Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI CREMONESE STREAMING TV – Oggi, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20,45 Napoli e Cremonese scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Cremonese è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 24 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Cremonese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.