Roma Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20,45 Roma e Atalanta scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Atalanta è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 18 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino