Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 diretta LIVE: partite, date, orari, soste, nazionali, turni infrasettimanali, inizio, fine, andata e ritorno, tv, canale

CALENDARIO SERIE A DIRETTA LIVE – Si svolge oggi, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18.30 il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027. Scopriremo gli abbinamenti e le partite del prossimo campionato, con l’Inter che parte da campione in carica. Noi di TPI seguiremo tutto live con una diretta testuale. Scoprite con noi le varie giornate del massimo campionato di calcio italiano.

DIRETTA

Ore 18.55 – La terza giornata:

Bologna-Sassuolo;

Cagliari-Lecce;

Fiorentina-Torino;

Frosinone-Venezia;

Genoa-Como;

Inter-Napoli;

Juventus-Milan;

Parma-Monza;

Roma-Atalanta;

Udinese-Lazio.

Ore 18.50 – La seconda giornata:

Atalanta-Bologna;

Cagliari-Inter;

Fiorentina-Frosinone;

Juventus-Parma;

Lazio-Genoa;

Lecce-Roma;

Milan-Venezia;

Monza-Udinese;

Napoli-Como;

Sassuolo-Torino.

Ore 18.46 – Svelata la prima giornata della Serie A 2026/2027, che si giocherà nel weekend del 23 agosto 2026:

Atalanta-Sassuolo;

Bologna-Lazio;

Frosinone-Juventus;

Genoa-Napoli;

Inter-Monza;

Parma-Cagliari;

Roma-Fiorentina;

Torino-Milan;

Udinese-Como;

Venezia-Lecce.

Ore 18.30 – La cerimonia è iniziata. Fra qualche minuto inizierà il sorteggio del calendario.

Le date

Ma quali sono le date del prossimo campionato di Serie A? L’inizio della stagione sarà nel weekend del 22-23 agosto. Il campionato di serie A si concluderà il 30 maggio 2027. Ecco tutte le date principali.

Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026

Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 – mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026

Soste per le Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 – domenica 15 novembre 2026 – domenica 28 marzo 2027

Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027

Streaming e tv

Dove vedere il sorteggio dei calendari della Serie A 2026 2027 in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 5 giugno 2026, alle ore 18.30 dal Teatro Regio di Parma nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A. Il sorteggio, prodotto per interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, social e sito internet), su Dazn e su “Radio Tv Serie A”, ma anche con continui aggiornamenti su Sky Sport 24 e sulle reti Mediaset e Sportitalia. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e tanti altri dirigenti del campionato. A Parma ci saranno anche gli ambasciatori della Lega Serie A, ovvero Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno le giornate in presa diretta.