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Parma Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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di Anton Filippo Ferrari
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Parma Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PARMA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 15 Parma e Napoli scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Parma Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Parma e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Parma Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 12 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Parma Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. All. Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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