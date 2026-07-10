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Tour de France 2026: sulla ruota di Bordeaux esce il numero di Merlier

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Il gruppo di ciclisti in azione durante la terza tappa del Tour de France 2026, a Les Angles. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Il corridore della Soudal Quick Step si impone in tre ore, 44 minuti e 20 secondi

di Simone Gambino
Il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) ha vinto in volata la settima tappa del 113° Tour de France, disputata lungo i 175 chilometri che hanno portato la carovana gialla da Hagetmau a Bordeaux, una delle sedi d’arrivo più tradizionali nella storia della corsa transalpina. Nel cogliere la sua quarta vittoria alla Grande Boucle, lo sprinter fiammingo ha completato la frazione odierna nel tempo di 3h 44′ 20″, precedendo il norvegese Soren Warenskjold (Uno-X-Mobility) con l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) che ha guadagnato la terza moneta. Resta immutata la classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) saldamente al comando con un vantaggio di 2’42” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 3’27” sul compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro.
Dopo i fuochi d’artificio di ieri, come prevedibile, si è assistito a una frazione sonnacchiosa, movimentata dalla lunga fuga d’una coppia formata dall’eterno attaccante di questa edizione, il francese Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), e dal ceco Jakub Otruba (Caja Rural Seguros). Partita dopo soli due chilometri, la sopracitata coppia è rimasta in avanscoperta per 156, con un margine che non ha mai superato il minuto e mezzo, venendo riassorbita ai meno 17 dal traguardo. A questo punto, è iniziata la lotta a coltello tra i team dei velocisti per prendere al meglio posizione sull’interminabile rettilineo finale in riva alla Garonna. Una tirata bestiale di Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) ha dato il la allo scatto di Jasper Philipsen ai meno 300 dallo striscione finale. Purtroppo, però, il vincitore della Milano Sanremo 2024 si è esposto troppo presto, venendo risucchiato dalla perentoria rimonta di Merlier, pilotato alla perfezione dall’esperto Jasper Stuyven (Soudal Quick Step).
Domani andrà in scena l’ottava tappa che misurerà 180 chilometri. Si partirà da Perigueux per arrivare a Bergerac, a casa Cyrano. Più che probabile che si assista a una ripetizione di quanto accaduto oggi con una nuova volata a ranghi compatti.
Simone Gambino
Simone Gambino, nato a Roma nel 1958, scrive di storia e ciclismo.
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