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Norvegia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Norvegia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

NORVEGIA INGHILTERRA STREAMING TV – Oggi, sabato 11 luglio 2026, alle ore 23 (ora italiana) Norvegia e Inghilterra scendono in campo a Miami (Stati Uniti), partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Norvegia Inghilterra in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Norvegia e Inghilterra sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, sabato 11 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Norvegia Inghilterra streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Norvegia Inghilterra sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Norvegia e Inghilterra, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

IL CALENDARIO COMPLETO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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