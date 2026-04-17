Inter Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20,45 Inter e Cagliari scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 17 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane