Atalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Atalanta Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

ATALANTA LAZIO STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21 Atalanta e Lazio scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo per la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Atalanta Lazio in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Lazio è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 22 aprile 2026. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Lazio in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.