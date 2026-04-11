Atalanta Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ATALANTA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20,45 Atalanta e Juventus scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 11 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All. Spalletti.