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Milan Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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di Anton Filippo Ferrari
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Milan Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 Milan e Cagliari scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 24 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana Y., Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito Se.; Mendy P. All. Pisacane.

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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