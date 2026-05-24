Catanzaro Monza streaming e diretta tv: dove vedere la finale d’andata dei playoff di Serie B, canale, orario, a che ora, in chiaro. Sky, Dazn, Tv8

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20 va in scena il primo atto della finale playoff di Serie B, con la gara di andata tra Catanzaro e Monza, che decreterà nei 180 minuti l’ultima squadra a salire in Serie A. I calabresi nelle semifinali hanno battuto il Palermo, mentre i lombardi hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia. Ma dove vedere Catanzaro Monza in diretta tv e in streaming? Sky, Dazn, Tv8? Il match va in scena allo stadio Ceravolo di Catanzaro alle ore 20 del 24 maggio 2026. Di seguito tutte le informazioni.

In tv e streaming

Le finali dei playoff di Serie B quest’anno sono trasmesse anche in chiaro, per dare maggiore visibilità. Sia la partita di stasera che il ritorno sono trasmesse in diretta in chiaro su Tv8, alle ore 20, al tasto 8 del digitale terrestre. Inoltre sono visibili in diretta pay su Dazn, su LaBChannel, e sui canali di Sky Sport. Appuntamento questa sera, 24 maggio 2026, alle ore 20. Il ritorno alla stessa ora e sugli stessi canali il 29 maggio.

Le regole della finale playoff Serie B

Da questa doppia sfida uscirà la terza squadra ad essere promossa in Serie A. La squadra di Aquilani disputerà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Il motivo? Ha il vantaggio di giocare il ritorno tra le mura amiche la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Il Monza ha chiuso al terzo posto, mentre il Catanzaro al quinto. Il regolamento prevede che a parità di gol segnati ottiene la Serie A la squadra meglio piazzata in campionato, quindi eventualmente il Monza. Niente supplementari, niente rigori: si decide tutto nel giro di 180 minuti.