Verona Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Verona Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VERONA ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 Verona e Roma scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Verona e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 24 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Verona Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini N.; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini.