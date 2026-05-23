Bologna Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Bologna Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 18 Bologna e Inter scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Inter è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 23 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda J.; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro S., Rowe. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.