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Genoa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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di Anton Filippo Ferrari
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Genoa Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 Genoa e Milan scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Milan è in programma per le ore 12 di oggi, domenica 17 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Zatterstrom, Ostigard, Mercandalli; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Martin; Colombo,Vitinha. All. De Rossi

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

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Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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