Il canturino Davide Ballerini (XDS Astana Team) ha vinto in volata la sesta tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 141 chilometri che hanno portato la carovana rosa da Paestum a Napoli. Il trentunenne lombardo ha completato la frazione in 3h19’30”, alla media di 42.406 km/h, precedendo la coppia Soudal Quick Step formata dal vincitore della Milano-Sanremo 2021, Jasper Stuyven, e dalla maglia ciclamino, il francese Paul Magnier. Resta immutata la classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) in maglia rosa con un vantaggio di 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) e di 3’34” sul bresciano Christian Scaroni (XDS Astana Team).

La giornata odierna, posizionata dopo due frazioni ultra-movimentate e alla vigilia della tappa spauracchio di domani, era prevedibile fornisse uno spettacolo ridotto. Così è stato con un quartetto tutto italiano, formato da Luca Vergallito (Alpecin Premier Tech), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), che è rimasto in avanscoperta per 80 chilometri senza mai superare il minuto di vantaggio. Ripresi i fuggitivi ai meno 40 dal traguardo, la corsa si è focalizzata sull’inevitabile sprint finale partenopeo, non più in Lungomare Caracciolo bensì in Piazza del Plebiscito.

A complicare ulteriormente le cose, a cinque chilometri dal traguardo, la pioggia, che fino a quel momento aveva dato tregua ai corridori, ha fatto la sua comparsa. La Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen ha preso il controllo della situazione, facendo presagire che quella odierna potesse essere la giornata giusta per la prima vittoria al Giro del velocista olandese. La pianificazione dei tulipani, tuttavia, è andata a farsi benedire a 500 metri dallo striscione conclusivo quando, subito dopo una curva a gomito, c’è stata una caduta in testa al gruppo, probabilmente causata dell’acciottolato bagnato. Pochi i corridori a terra, per fortuna senza gravi danni; molti, però, hanno dovuto rallentare, tra questi Magnier e il friulano Jonathan Milan (Lidl Trek). Meritevoli per aver saputo dribblare la caduta, Ballerini e Stuyven si sono così trovati davanti a tutti, con un ampio vantaggio, a giocarsi la vittoria. Il fiammingo ha tentato invano di prendere la ruota del corridore dell’Astana che, stringendo i denti, è riuscito a resistere, andando così a cogliere il dodicesimo, e più prestigioso, successo della sua lunga carriera.

Domani andrà in scena l’attesissima settima frazione, la più lunga di questa edizione della corsa rosa. Si pedalerà per 244 chilometri da Formia per arrivare ai 1.665 metri del Blockhaus della Maiella. La prima metà del percorso sarà sostanzialmente priva di difficoltà. Al chilometro 133 inizierà la lunga ascesa verso il GpM di seconda categoria di Roccaraso a quota 1.245. Mancheranno a questo punto 80 chilometri al traguardo. Non ci sarà discesa dopo il valico con la corsa che resterà in quota per altri 35 chilometri. Una picchiata di 30 porterà i corridori a Roccamorice dove, subito dopo il Chilometro Red Bull, inizierà l’arrampicata finale di 13.600 metri, con pendenza media del 8,4% che arriverà fino al 14%, verso l’arrivo. Riuscirà Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) a emulare Eddy Merckx che proprio al Blockhaus della Maiella nel 1967 conquistò il primo dei sui 25 successi al Giro d’Italia?