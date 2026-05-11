Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Napoli Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,45 Napoli e Bologna scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Bologna è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 11 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Giro d’Italia 2026: Magnier concede il bis a Sofia
Sport / Milan Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Parma Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Giro d’Italia 2026: Magnier concede il bis a Sofia
Sport / Milan Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Parma Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Giro d’Italia 2026, Thomas Silva colora di celeste la maglia rosa
Sport / Lecce Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Lazio Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Giro d’Italia 2026, prima tappa: Paul Magnier, una rosa francese sul Mar Nero
Sport / Giro d’Italia 2026, dal Mar Nero al Circo Massimo nel segno di Amleto
Sport / Il Verdura Resort annuncia il primo “Sir Rocco Forte Captain’s Trophy”
Calcio / Calcio in lutto: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi
Ricerca