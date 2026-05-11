Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,45 Napoli e Bologna scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Bologna è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 11 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano