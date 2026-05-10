Milan Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN ATALANTA STREAMING TV – Oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 20,45 Milan e Atalanta scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Atalanta è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 10 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino