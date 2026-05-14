Finalmente c’è una data e un orario. Il derby di Roma si giocherà domenica, 17 maggio 2026, alle ore 12. La decisione ufficiale è arrivata dopo un’ennesima giornata convulsa di confronto tra le varie parti in causa, per riuscire a sbloccare l’impasse di questi giorni. Si giocheranno in contemporanea anche le altre gare delle squadre coinvolte nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, vale a dire Napoli, Juventus, Milan e Como. Il Tar nel tardo pomeriggio di oggi aveva rinviato il caso all’Avvocatura di Stato, chiedendo di trovare un accordo per evitare di finire in tribunale, dopo gli scontri dei giorni scorsi tra Lega Serie A e Prefettura romana. In serata c’è stato un incontro tra le parti: Prefettura, Lega, Fitp e Sport e Salute. Un’ora di confronto, alle 20 è arrivato il sì del Prefetto.

Così si è arrivati alla soluzione gradita alla Lega di Serie A: si gioca all’ora di pranzo di domenica, superando le iniziali resistenze della Prefettura a mettere due eventi come il derby e la finale del singolare maschile degli Internazionali – in tribuna al Foro Italico è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – nello stesso giorno e a poche ore di distanza. Resta ora da capire se la finale del torneo di tennis verrà posticipata di mezz’ora, come proposto dalla Lega Serie A: dalle 17 alle 17.30, per guadagnare ulteriore tempo tra un evento e l’altro.

Scongiurato, dunque, il rinvio al lunedì sera, che aveva fatto infuriare i tifosi della Roma, i quali avevano minacciato di non entrare allo stadio. Una situazione potenzialmente esplosiva, considerando che pure il tifo organizzato della Lazio resterà fuori per protesta. Domenica alle 12, oltre al derby, si giocheranno anche altre quattro gare: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.