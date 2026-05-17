Pisa Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Pisa Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PISA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 Pisa e Napoli scendono in campo allo stadio di Pisa, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Pisa Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Pisa e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Pisa Napoli è in programma per le ore 12 di oggi, domenica 17 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Pisa Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte