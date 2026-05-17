Roma Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA LAZIO STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 Roma e Lazio scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Lazio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Lazio è in programma per le ore 12 di oggi, domenica 17 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Lazio in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Pedro. All. Sarri