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Sinner Ruud streaming e diretta tv: orario, canale e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma

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AGF
di Antonio Scali
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Sinner Ruud streaming e diretta tv: orario, canale e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma 2026

Questo pomeriggio, domenica 17 maggio 2026, alle ore 17 il nostro Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali di tennis di Roma, dopo aver battuto in semifinale il russo Medvedev (partita giocata in due giorni a causa dello stop per pioggia). Sinner, grazie alla vittoria con il russo, ha quindi raggiunto Casper Ruud nell’ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico. La finale degli Internazionali di Roma è in programma oggi, 17 maggio, alle ore 17, e vedrà sfidarsi Sinner e Ruud. I due tennisti si sono sfidati in quattro precedenti, tutti vinti dall’azzurro. L’ultimo incrocio risale proprio ai quarti degli Internazionali dello scorso anno, quando Sinner vinse nettamente in due set. Ma dove vedere in tv e in streaming e su che canale la finale Sinner Ruud? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questo pomeriggio, 17 maggio 2026, alle ore 17 sul campo Centrale del Foro Italico tra Sinner e Ruud in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Anche in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre.

Sinner Ruud streaming live

Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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