Inter Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER VERONA STREAMING TV – Oggi, domenica 17 maggio 2026, alle ore 15 Inter e Verona scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Verona in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Verona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Verona è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 17 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Verona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco