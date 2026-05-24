Torino Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Torino Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

TORINO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 Torino e Juventus scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Torino e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Torino Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 24 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Torino Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata D. All. D’Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly L., Cambiaso; Locatelli, Thuram K.; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.