Napoli Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Udinese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI UDINESE STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 18 Napoli e Udinese scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Udinese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Udinese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Udinese è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 24 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Udinese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic V.; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Santos A.; Hojlund. All. Conte.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen T., Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis K., Buksa. All. Runjaic.