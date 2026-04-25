Bologna Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Bologna Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

BOLOGNA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 25 aprile 2026, alle ore 18 Bologna e Roma scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Roma è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 25 aprile 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Sharaawy; Malen. All. Gasperini.