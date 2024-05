Camila Giorgi rompe il silenzio sui social. “Pignorati 480mila euro in Federtennis”

Dopo le tante indiscrezioni, Camila Giorgi rompe il silenzio e torna sui social, confermando il ritiro dal tennis. La campionessa italo-argentina è praticamente scomparsa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alla base ci sarebbero forti problemi con il Fisco. Il quotidiano oggi ha rinforzato questa ipotesi dando notizia di 480mila euro pignorati alla giocatrice in Federtennis.

In alcune Stories su Instagram l’atleta ha scritto: “Chiedo cortesemente, per informazioni veritiere, di seguire la mia pagina, perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi”. E ancora: “Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi, continuiamo questo viaggio insieme”.

Eppure i dubbi su questo improvviso ritiro permangono. Come detto, secondo il Corriere, le autorità che sono sulle sue tracce dal 15 aprile le avrebbero pignorato 480mila euro presso la Federtennis. Le indagini hanno evidenziato come non siano mai state presentate alcune dichiarazioni dei redditi con conseguenti ammanchi nel pagamento dei tributi. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Firenze la cercano per recapitarle la documentazione del caso, ma Giorgi non si trova e sulla vicenda c’è anche l’insidia di un’indagine per evasione fiscale. L’azzurra potrebbe aver lasciato l’Italia per la California, ma si tratta di una supposizione.