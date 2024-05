Fedez scaricato dagli ultras del Milan: “Basta fango, non associateci a lui”

Gli ultras del Milan prendono le distanze da Fedez in seguito agli eventi recenti, evidenziati dall’indagine riguardante il suo coinvolgimento in una rissa e aggressione nei confronti di Cristiano Iovino, un personal trainer noto nel mondo dei Vip.

Attraverso un comunicato pubblicato sui social, la Curva Sud del Milan esprime in modo deciso la propria separazione dall’incidente e dall’artista stesso. Secondo quanto riportato, Fedez sarebbe stato presente durante l’episodio violento perpetrato da alcuni membri della Curva Sud. Tuttavia, in un’inversione di ruoli, oggi è proprio la Curva Sud a dissociarsi dall’accaduto e da Fedez, affermando di non avere alcun legame con l’artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banditi Curva Sud Milano 🔴⚫️ (@banditi.curvasudmilano)

“Ormai da giorni assistiamo a un tam-tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez. Trattandosi di un personaggio molto popolare la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere, le quali accostano il nome della Curva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia” si legge nel comunicato.

E ancora: “Dobbiamo ribadire una volta per tutte che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali, né tantomeno riguardo vicende private”.