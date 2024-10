Antonio Cassano contro Bobo Vieri: “Non lo nomino neanche, non perdono i traditori”

Antonio Cassano contro Bobo Vieri: “Non lo nomino neanche”

Antonio Cassano è tornato a parlare della lite che ha messo fine alla collaborazione, ma anche al rapporto di amicizia, con Christian “Bobo” Vieri.

Ospite del podcast BSMT, l’ex calciatore ha dichiarato: “Il tradimento che è la cosa che detesto più di ogni altra cosa al mondo. A me non frega niente, si è creato tutto grazie a Lele. Io stavo a Genova e me ne sbattevo, Ventola faceva ciò che diceva Adani. Se siamo andati avanti è grazie a Lele, poi si arriva a un certo punto dove se tiri troppo, si spacca qualcosa che non si può più ricucire”.

“A quella persona là (Vieri, ndr) io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso. Non lo chiamerò neanche più per nome” ha aggiunto Cassano.

E ancora: “Io sono una persona buona e generosa, il tradimento è la cosa peggiore, una cosa che non accetto nella mia vita”. L’ex attaccante, poi, ha affermato che non vi sono possibilità di pace con Veri in futuro: “Assolutamente no, è un capitolo chiuso, finito. Per me non esiste il perdono del tradimento”.

Sul nuovo programma calcistico, Viva El Futbol, che lo vede protagonista al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola afferma: “Dico sempre una cosa a Lele Adani: io e Ventola senza di lui non possiamo fare questo lavoro. Invece, lui può farlo anche senza di noi. Sotto questo punto di vista, non ha rivali”.