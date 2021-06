Europei di calcio 2021, il calendario delle partite di Euro 2020

Qual è il calendario delle partite degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in programma da venerdì 11 giugno 2021 (Italia-Turchia) a domenica 11 luglio 2021 (finale)? Qui di seguito il calendario data per data, partita per partita:

FASE A GIRONI

Venerdì 11 giugno 2021

Italia-Turchia ore 21:00, Roma (Stadio Olimpico – girone A)

Sabato 12 giugno 2021

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Stadio Olimpico – girone A)

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Parken – girone B)

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Stadio di San Pietroburgo – girone B)

Domenica 13 giugno 2021

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Wembley Stadium – girone D)

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Arena Nationala – girone C)

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Cruijff Arena – girone C)

Lunedì 14 giugno 2021

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Hampden Park – girone D)

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (girone E)

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (La Cartuja – girone E)

Martedì 15 giugno 2021

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Puskas Arena – girone F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Allianz Arena – girone F)

Mercoledì 16 giugno 2021

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (girone B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (girone A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (girone A)

Giovedì 17 giugno 2021

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (girone C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (girone B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (girone C)

Venerdì 18 giugno 2021

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (girone E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (girone D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (girone D)

Sabato 19 giugno 2021

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (girone F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (girone F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (girone E)

Domenica 20 giugno 2021

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (girone A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (girone A)

Lunedì 21 giugno 2021

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (girone C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (girone C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (girone B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (girone B)

Martedì 22 giugno 2021

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (girone D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (girone D)

Mercoledì 23 giugno 2021

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (girone E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (girone E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (gruppo F)

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno 2021

1. 18:00 – 2A – 2B (Amsterdam)

2. 21:00 – 1A – 2C (Londra)

Domenica 27 giugno 2021

3. 18:00 – 1C – 3D/E o F (Budapest)

4. 21:00 – 1B – 3A/D/E o F (Siviglia)

Lunedì 28 giugno 2021

5. 18:00 – 2D – 2E (Copenaghen)

6. 21:00 – 1F – 3A/B o C (Bucarest)

Martedì 29 giugno 2021

7. 18:00 – 1D – 2F (Londra)

8. 21:00 – 1E – 3A/B/C o D (Glasgow)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio 2021

1. 18:00 – Vincente 6 – Vincente 5 (San Pietroburgo)

2. 21:00 – Vincente 4 – Vincente 2 (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio 2021

3. 18:00 – Vincente 3 – Vincente 1 (Baku)

4. 21:00 – Vincente 8 – Vincente 7 (Roma)

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio 2021

21:00 – Vincente quarti 2-Vincente 1 (Londra)

Mercoledì 7 luglio 2021

21:00 – Vincente 4 – Vincente 3 (Londra)

FINALE

Domenica 11 luglio 2021

21:00 – Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 (Londra)

Stadi: dove si gioca

Abbiamo visto il calendario degli Europei di calcio 2021 (ex Euro 2020), ma vediamo gli stadi in cui si giocheranno le partite: