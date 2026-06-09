Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Esteri

Gli Stati Uniti negano l’ingresso a un arbitro somalo selezionato per i Mondiali di calcio: “Era in possesso di un visto regolare”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Omar Abdulkadir Artan è stato rimandato indietro dalla dogana Usa nonostante un passaporto diplomatico

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalo di 34 anni selezionato per dirigere alcune partite dei Mondiali di calcio al via il prossimo 11 giugno, non potrà prendere parte alla competizione dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. Premiato nel 2025 dalla CAF come miglior arbitro africano, l’uomo è stato sottoposto a un controllo aggiuntivo al suo arrivo a Miami, dopo un volo proveniente da Istanbul. “Durante le procedure di controllo, il viaggiatore è stato sottoposto a un’ispezione aggiuntiva, una procedura di routine del CBP (Customs and Border Protection) che prevede la verifica delle informazioni o la determinazione dell’ammissibilità – ha dichiarato alla Cnn un portavoce della dogana e della protezione delle frontiere statunitensi – Dopo l’ispezione, il viaggiatore, arbitro della Coppa del Mondo FIFA, è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l’ingresso”.

Secondo il ministero dello Sport somalo, Omar Abdulkadir Artan era in possesso di un visto regolare: a Nairobi, infatti, gli sarebbe stato rilasciato anche un passaporto diplomatico. Il portavoce del CBP, tuttavia, non ha fornito dettagli sul motivo per cui l’arbitro è stato respinto al suo arrivo negli Stati Uniti. “Negargli l’ingresso non solo lo danneggia personalmente, ma mina anche l’impegno del calcio per l’equità, il merito e lo spirito del fair play” ha protestato il governo somalo. La Somalia è uno dei 39 Paesi colpiti dal divieto di viaggio imposto dall’amministrazione Trump. La FIFA, l’organizzazione internazionale che si occupa dei Mondiali di calcio, si è sostanzialmente disinteressata alla questione. In un comunicato, infatti, si legge che la “FIFA non è coinvolta  nei processi di immigrazione del Paese ospitante, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status del signor Artan non subirà modifiche al momento. In linea con quanto avvenuto in precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a determinare in ultima analisi chi riceve il visto e chi viene ammesso nel proprio Paese”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Trump sonoramente fischiato al Madison Square Garden di New York durante le finali Nba
Esteri / Trump perde la pazienza con una giornalista e interrompe l'intervista: "O sei corrotta o sei stupida"
Esteri / Quasi 100 artisti firmano la lettera-petizione contro il ddl Valditara che vieta l’educazione sessuo-affettiva
Ti potrebbe interessare
Esteri / Trump sonoramente fischiato al Madison Square Garden di New York durante le finali Nba
Esteri / Trump perde la pazienza con una giornalista e interrompe l'intervista: "O sei corrotta o sei stupida"
Esteri / Quasi 100 artisti firmano la lettera-petizione contro il ddl Valditara che vieta l’educazione sessuo-affettiva
Esteri / Condannato per aver assaltato il Campidoglio americano, viene assunto dal Pentagono
Esteri / Riceve un bonifico da 20 miliardi sul conto mentre fa la spesa
Esteri / Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti: "Su di noi falsità, ci hanno distrutti"
Esteri / Il soccorritore finlandese sui sub italiani morti alle Maldive: "I corpi erano tra gli squali"
Esteri / L’appello della Svezia ai genitori: “No ai cellulari quando siete con i figli”. E arrivano le linee guida: ecco quando spegnere il telefono
Esteri / L'editore del NYT contro le piattaforme AI: "Furto sfacciato della proprietà intellettuale"
Esteri / La telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu: "Tutti odiano Israele per colpa tua"
Ricerca