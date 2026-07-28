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Esteri

“La guerra ci fa paura”: le voci dei giovani finlandesi al confine con la Russia | VIDEO

In anteprima su TPI una clip tratta dal reportage “Oltre la linea” di Federico Lodoli, in onda il 28 luglio alle 23.05 nella nuova puntata de "Il Fattore Umano", su Rai 3

di Redazione TPI

Fare il servizio militare in Finlandia oggi con il timore che domani un conflitto possa scoppiare per davvero. A Il Fattore Umano (in onda martedì 28 luglio alle 23.05 su Rai 3) le testimonianze di giovani militari pronti a schierarsi per la difesa del loro Paese a un passo dal confine con la Russia.

La Finlandia non ha mai eliminato la leva obbligatoria, può contare su più di 200mila soldati e, soprattutto, si basa su un sistema di riservisti richiamabili fino a 65 anni. I cittadini arruolabili sono circa un milione, quasi un abitante su cinque.

Nel 2023, dopo 75 anni di neutralità, la Finlandia è entrata a far parte della Nato. Si è così ritrovata in prima linea nel confronto tra Europa e Russia iniziato con l’invasione dell’Ucraina del 2022. Da allora, tra i due Paesi è cresciuto un senso di reciproca diffidenza.

Redazione TPI
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