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Simone Biles ricoverata d’urgenza: “Rischiare di morire non era nei miei piani. È stata l’esperienza più spaventosa della mia vita”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Spavento per la campionessa olimpica che però non ha rivelato cosa le è accaduto di preciso

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Simone Biles ha rischiato di morire dopo essere stata ricoverata d’urgenza. Lo ha reso noto la stessa campionessa olimpica dopo aver condiviso su Instagram una foto del polso con diversi braccialetti ospedalieri. “Rischiare di morire non era nei miei piani per questa settimana” ha raccontato l’atleta definendola “una delle esperienze più spaventose, se non la più spaventosa in assoluto”. Biles non ha fornito ulteriori dettagli su che cosa le è accaduto: “Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla mia privacy”. La campionessa ha rivelato: “Sono rimasta a letto a riposare questa settimana”.

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno scritto, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fiori” ha poi concluso Simone Biles, che ha promesso di raccontare tutto in futuro. Considerata una delle più grandi ginnaste della storia, l’atleta, 29 anni, dopo i quattro ori conquistati alle Olimpiadi di Rio nel 2016, si era ritirata da alcune finali ai Giochi successivi, quelli di Tokyo. Successivamente aveva rivelato di aver avuto dei blocchi mentali, poi ampiamente superati. Alle Olimpiadi di Parigi, infatti, l’atleta era tornata sul gradino più alto del podio. La campionessa è la più medagliata di sempre tra Mondiali e Olimpiadi, avendo vinto un totale di 41 medaglie, più di qualsiasi uomo o donna prima di lei.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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