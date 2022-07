È una delle campionesse di ginnastica più forti di tutti i tempi. Ma per un clamoroso equivoco è stata scambiata per una bambina. Stiamo parlando di Simon Biles, la ginnasta più medagliata della storia americana, che è stata scambiata per una bambina da una hostess su un volo che la stava riportando in Texas. La campionessa olimpica era di ritorno dalla visita al presidente Joe Biden a Washington quando si è sentita chiedere: “Vuoi un quaderno per colorare?”.

La gaffe ella hostess ha colto di sorpresa Biles, che però ha risposto pacatamente: “No sto bene, ho 25 anni”. Come se non bastasse, la collega delle bevande si è dovuta assicurare che la ginnasta fosse maggiorenne prima di portarle un Mimosa. Un equivoco dettato dalla statura dell’atleta plurimedagliata, alta appena 1,42 metri. Dimostrando una buona dose di ironia, è stata la stessa Biles a pubblicare la storia sui propri social.

Un fatto comunque bizzarro, visto che si tratta di un volto a dir poco noto dello sport statunitense, nota non solo per i suoi traguardi olimpici, ma anche purtroppo per gli abusi sessuali subiti dal medico Larry Nassar. Il presidente americano Biden l’ha recentemente premiata con la Medaglia presidenziale della libertà.