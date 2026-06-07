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Grecia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevole

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Grecia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevole

GRECIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, domenica 7 giugno 2026, alle ore 20,45 Grecia e Italia scendono in campo al Pankritio Stadium di Heraklion (Creta), partita amichevole di fine stagione. Dove vedere Lussemburgo Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Grecia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 7 giugno 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Grecia Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Grecia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

  • Partita: Grecia-Italia
  • Data: 7 giugno 2026
  • Orario: 20,45
  • Canale TV: Rai 1
  • Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Grecia e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis. Ct. Jovanovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Baldini.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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