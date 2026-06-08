Sinner al San Raffaele di Milano per degli accertamenti: l’obiettivo è capire cosa succede al suo fisico

Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per effettuare alcuni accertamenti al fine di capire cosa sia successo al Roland Garros quando il tennista italiano è letteralmente crollato durante il match Juanma Cerundolo. In seguito all’eliminazione dal torneo del Grande Slam, l’atleta aveva annunciato che avrebbe effettuato degli esami per capire le ragioni di quel malore. Gli accertamenti erano inizialmente previsti al JMedical di Torino, poi c’è stato un cambio di programma. Dopo l’eliminazione a Parigi, il tennista è tornato a Montecarlo e poi si è concesso una breve vacanza in Sardegna. Da qui ha quindi deciso di recarsi al San Raffaele per capire cosa succede al suo fisico, in particolar modo quando fa estremamente caldo.

Sinner, che quasi certamente in serata rientrerà a casa, mercoledì dovrebbe essere di nuovo in campo per la ripresa degli allenamenti. A fine mese, infatti, è in programma il torneo di Wimbledon, dove il tennista italiano è campione in carica. L’obiettivo di Sinenr non è solo quello di ripetersi ma soprattutto quello di evitare che succeda di nuovo quanto accaduto a Parigi quando, a un passo dalla vittoria, non è riuscito più a giocare ad alti livelli accusando un malore che lo ha letteralmente bloccato.