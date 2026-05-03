Sassuolo Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sassuolo Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SASSUOLO MILAN STREAMING TV – Oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 15 Sassuolo e Milan scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Sassuolo Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Sassuolo e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Sassuolo Milan è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 3 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Sassuolo Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

SASSUOLO (4-3-3): Turati, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.