Inter Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 20,45 Inter e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Parma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 3 maggio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Parma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.