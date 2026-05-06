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Ascolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello Vip
Ascolti tv martedì 5 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 5 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 5 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 5 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “La pazienza del ragno” interessa 2.952.000 spettatori pari al 17.5% di share dalle 21:47 alle 23:43. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6% dalle 22:01 alle 1:18 (Night a 1.108.000 e il 29.1%, Live a 762.000 e il 22.4%). Su Rai2, dopo la presentqazione (954.000 – 4.6%), Belve Crime intrattiene 1.062.000 spettatori pari al 7.4% (After a 373.000 e il 5.7%). Su Italia1, dopo l’anteprima (913.000 – 4.3%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 756.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (640.000 – 3.1%), FarWest segna 870.000 spettatori (5.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (509.000 – 2.4%), È Sempre Cartabianca totalizza 374.000 spettatori (2.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.536.000 spettatori e il 9.6% e 370.000 e il 6.3% nella parte finale chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 299.000 spettatori (2.2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.957.000 spettatori (20%) e Affari Tuoi arriva a 4.663.000 spettatori (22%) dalle 20:50 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (4.142.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.898.000 spettatori pari al 23.2% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 620.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.122.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.187.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.550.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 996.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.895.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 462.000 spettatori e il 2.2%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.774.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.121.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.975.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un Altro convince 2.808.000 spettatori (19.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (429.000 – 3.8%), F.B.I. conquista 404.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 602.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (414.000 – 3.5%), Studio Aperto Mag sigla 321.000 spettatori (2.4%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 617.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.246.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.003.000 spettatori (5.7%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 873.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 952.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 906.000 spettatori (5.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.