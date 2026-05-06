Ascolti tv martedì 5 maggio: Montalbano, Belve, Grande Fratello Vip

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.957.000 spettatori (20%) e Affari Tuoi arriva a 4.663.000 spettatori (22%) dalle 20:50 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (4.142.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.898.000 spettatori pari al 23.2% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 620.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.122.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.187.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.550.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 996.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.895.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 462.000 spettatori e il 2.2%.