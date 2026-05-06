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Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntata su Canale 5, 6 maggio

Questa sera, 6 maggio 2026, su Canale 5 va in onda in prima visione la seconda puntata di Battiti Live Spring 2026, la versione primaverile del celebre format musicale delle reti Mediaset, in onda per tre puntate con Michelle Hunziker e Alvin. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Tanti i cantanti noti nel cast. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli artisti.

Anticipazioni prima puntata

In aggiornamento

Cast, cantanti, conduttori, artisti

Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026. Sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin in prima serata dal 29 aprile 2026 alcuni tra i cantanti più in voga del momento, che dominano le classifiche. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Tra questi anche il vincitore Sal Da Vinci e il secondo classificato Sayf. Ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte Nicolò Filippucci. Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. Ma vediamo tutti i nomi annunciati di Battiti Spring 2026. Sul palco di Ferrara nel corso delle tre serate sono attesi:

  • AKA 7even
  • Alfa
  • Annalisa
  • Baby K
  • Bianca Atzei
  • Bresh
  • Cioffi
  • Clara
  • Dargen D’Amico
  • Ditonellapiaga
  • Eddie Brock
  • Elettra Lamborghini
  • Emma
  • Enrico Nigiotti
  • Ermal Meta
  • Fabio Rovazzi
  • Fedez
  • Francesco Renga
  • Fred De Palma
  • Gemelli Diversi
  • Geolier
  • J-Ax
  • LDA
  • Levante
  • Luchè
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Marco Masini
  • Meek
  • Michele Bravi
  • Mr. Rain
  • Nayt
  • Nicolò Filippucci
  • Noemi
  • Petit
  • Raf
  • Rkomi
  • Rocco Hunt
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Sarah Toscano
  • Serena Brancale
  • The Kolors
  • Tommaso Paradiso
  • Tredici Pietro
  • Tropico
  • Welo

Streaming e tv

Dove vedere Battiti Live Spring 2026? Appuntamento in prima serata su Canale 5 per tre serate a partire dal 29 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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