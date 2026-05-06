Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni.
In tv
Appuntamento con la seconda puntata questa sera, 6 maggio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5.
Battiti Live Spring 2026 streaming live
Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 29 aprile TRASMESSA
- Seconda puntata: 6 maggio OGGI
- Terza puntata: 13 maggio