Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Dove vedere Battiti Live Spring 2026 in diretta tv e streaming? Lo show in edizione primaverile condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e Alvin va in onda dal 29 aprile in prima serata per tre puntate. Nel cast ben 52 artisti tra i più affermati del momento, molti dei quali reduci dall’ultimo Sanremo. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento con la seconda puntata questa sera, 6 maggio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5.

Battiti Live Spring 2026 streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare i concerti in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Battiti Live Spring 2026? In tutto tre serate, in onda su Canale 5 da mercoledì 29 aprile in prima serata. Ecco la programmazione completa.