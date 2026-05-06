Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 6 maggio 2026

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un faccia a faccia sul futuro della politica italiana tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della serata, un’ampia pagina sarà dedicata al caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda che hanno portato alla convocazione in Procura di Andrea Sempio, Marco Poggi, Paola e Stefania Cappa. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Angelo Bonelli (AVS), Galeazzo Bignami (FdI), Carlo Bonini e Nathalie Tocci.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.