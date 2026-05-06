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David di Donatello 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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David di Donatello 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione

Stasera, mercoledì 6 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 71esima edizione dei Premi David di Donatello, il gala del cinema italiano in onda dagli studi di Cinecittà. Alla conduzione Bianca Balti e Flavio Insinna. Dove vedere i David di Donatello 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e radio

L’evento, come detto, va in onda stasera – 6 maggio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo alla massima qualità in 4K sul canale Rai 4K, visibile al canale 101 del digitale terrestre e 210 di Tivùsat. Anche in radio su Radio 2 con la conduzione di Carolina Di Domenico.

David di Donatello 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anticipazioni e ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming i David di Donatello 2026, ma quali sono le anticipazioni? Stasera verranno assegnati i vari premi del cinema italiano per i film usciti nel 2025. Ma non solo. Prevista anche la premiazione – con un premio alla carriera – di Gianni Amelio e tanto altre sorprese…

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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