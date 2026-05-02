Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Amici 2026, il serale in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amici 2026, il serale, ma quante puntate andranno in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 21 marzo 2026; l’ultima (la finale) sabato 16 maggio. Anche quest’anno il serale di Amici 2026 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 21 marzo 2026 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 28 marzo 2026 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 4 aprile 2026 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 11 aprile 2026 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 18 aprile 2026 TRASMESSA

Sesta puntata: sabato 25 aprile 2026 TRASMESSA

Settima puntata: sabato 2 maggio 2026 OGGI

Ottava puntata: sabato 9 maggio 2026

Nona puntata (finale): sabato 16 maggio 2026

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2026, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).