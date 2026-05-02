Il compagno don Camillo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
Il compagno don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il compagno don Camillo, film del 1965 diretto da Luigi Comencini. Si tratta del penultimo episodio (ultimo con Fernandel e Cervi) della serie di film con protagonisti i personaggi di Don Camillo e Peppone, e tratto dall’omonimo libro di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
1964. Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l’ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di meccanico per tentare di aggiustare il trattore, senza molta fortuna, e quando arriverà all’ultimo tentativo, per essere più sicuro, deciderà addirittura di farlo benedire da don Camillo. Solo allora il mezzo agricolo si metterà finalmente in moto. Don Camillo cerca di scoraggiare l’iniziativa di Peppone: riesce a fare in modo che l’approvazione del gemellaggio avvenga tramite una raccolta di firme ma poi non sa cosa escogitare per scoraggiare i suoi concittadini dal mettere la propria firma. Un giorno giungono, apparentemente inviati dalla Provvidenza, due profughi russi, Sasha e Sonja, che raccontano di sevizie e privazioni subite in Unione Sovietica. Don Camillo favorisce la diffusione di questi racconti. Infatti i due vengono rifocillati in fattorie e case di contadini del circondario mentre raccontano, con dovizia di macabri particolari, la “loro Russia”. Alla fine si scopre che i due sono truffatori italiani, che si fingevano profughi, e questo convince i paesani di don Camillo a firmare per il gemellaggio, nonostante un breve sciopero della fame indetto dal sacerdote in forma di protesta.
Il compagno don Camillo: il cast
Abbiamo visto la trama di Il compagno don Camillo, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Fernandel: don Camillo
- Gino Cervi: Peppone
- Saro Urzì: il Brusco
- Marco Tulli: lo Smilzo
- Silla Bettini: il Bigio
- Gianni Garko: Nanni Scamoggia
- Graziella Granata: Nadia Petrovna
- Leda Gloria: Maria Bottazzi
- Marina Morgan: Irma Bagón, la giostraia
- Ettore Geri: Yenka Oregov
- Paul Müller: il pope russo
- Alessandro Gottlieb: Ivan
- Rosemarie Lindt: Sonia, la falsa russa
- Mirko Valentin: Sasha, il falso russo
- Jean Rougeul: il Vescovo
- Jacques Herlin: avvocato Benelli
- Aldo Vasco: un “compagno” di Peppone
- Salvatore Campochiaro: il notaio
- Tania Béryl: la tedesca più giovane, sul treno
- Armando Migliari: rappresentante democristiano
- Margherita Sala: la ragazza di Ivan
Streaming e tv
Dove vedere Il compagno don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 2 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.