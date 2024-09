Donne sull’orlo di una crisi di nervi streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, su Rai 3 va in onda in prima serata la seconda puntata della seconda stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità , per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti. Ecco dove vederlo in tv e in streaming.

In tv

Potete seguire il programma in tv su Rai 3 alle ore 21.20 ogni giovedì (canale 3 del digitale terrestre).

Donne sull’orlo di una crisi di nervi streaming live

Se non siete a casa, potete collegarvi con Rai Play e seguire il programma in diretta streaming o recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ma quante puntate sono previste? La seconda stagione del programma di Piero Chiambretti va in onda dal 12 settembre 2024 in prima serata su Rai 3. La prima puntata sarà trasmessa il 12 settembre 2024; la sesta e ultima il 17 ottobre 2024. Di seguito la programmazione completa: